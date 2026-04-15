Россиян предупредили о магнитных бурях на выходных

На ближайших выходных, 18 и 19 апреля, вероятна серия возмущений магнитного поля Земли из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На радость любителям полярных сияний и к огорчению связывающих космическую погоду с самочувствием, придет серия возмущений от корональной дыры», — отметили ученые.

В лаборатории добавили, что сейчас на Солнце пока продолжается период «космического затишья».

«Иными словами, стабилизация на Солнце имеет глобальный характер», — заключили в пресс-службе.

Вечером 13 апреля ученые зафиксировали на Солнце крупный выброс плазмы. Источником стала область № 4405, которая уже привлекала внимание специалистов. В начале месяца она вызывала определенные опасения, однако никаких серьезных событий не произошло.