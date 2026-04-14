На Солнце произошел крупный выброс плазмы

ИКИ РАН: произошедший на Солнце крупный выброс плазмы не повлияет на Землю

Крупный выброс плазмы зафиксировали ученые на Солнце вечером 13 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН .

По данным специалистов, всплеск произошел примерно в 21:00 по московскому времени на обратной стороне светила. Источником стала активная область № 4405, которая ранее уже привлекала внимание исследователей. В начале апреля вызывала определенные опасения, однако тогда серьезных событий не произошло.

Сейчас, как отмечают ученые, этот активный центр вновь проявил себя, сумев накопить энергию для мощного выброса. Тем не менее для Земли событие не представляет угрозы — поток плазмы направился в противоположную сторону, практически точно в направлении Венеры.

В целом, по оценке специалистов, на Солнце спокойная обстановка. Космическая погода стабильная, а прогноз на ближайшие сутки — благоприятный.

Ранее российские специалисты приступили к разработке группировки спутников, которые помогут уточнить местоположение вспышек на Солнце.