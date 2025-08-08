Россиян предупредили о магнитной буре вечером 8 августа

Вечером 8 августа на Земле начнется магнитная буря. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Попадание Земли в поток солнечного ветра из корональной дыры задерживается. Первые возмущения ожидаются в течение ближайших одного-двух часов», — написал он.

Сегодня вечером, ближе к полуночи, ожидается прилет к Земле плазменного облака, что вызовет геомагнитный всплеск.

Ранее ученые спрогнозировали сильнейшую за последние два месяца магнитную бурю. Землю накроет высокоскоростное ядро солнечного облака, вызванное мощной вспышкой категории M. Геомагнитный индекс Kp может достичь отметки шесть, чего не наблюдалось с 13 июня.