Вот-вот заболит голова. Насколько сильная магнитная буря накроет Землю 8 августа

Ученые спрогнозировали самую мощную за последние два месяца магнитную бурю. На Землю повлияет высокоскоростное ядро облака, а изменения вызовет момент прилета выброса массы после крупной солнечной вспышки. Чем это грозит жителям, выйдут ли из строя приборы и спутники и что делать метеочувствительным — узнал 360.ru.

Какую магнитную бурю ждать 8 августа 2025 года Буре предшествует вспышка на солнце категории M. Хоть рекорда и не ожидается, по словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований Натана Эйсмонта, уровень все равно высокий и ощутимый. Вспышка не пройдет для Земли бесследно. «Плазма попадет в магнитное поле планеты и произойдет магнитная буря. Сгустки этой самой плазмы идут к земле от суток до трех. Ожидается, что выброс средней мощности дойдет как раз 8 августа с пиком 11-го числа», — отметил специалист. Плазменный выброс ожидается около 07:00 по московскому времени. Геомагнитный индекс Kp может достичь отметки шесть, чего не наблюдалось с 13 июня. Подобные явления могут нарушать работу энергосистем в высоких широтах, вызывать перебои в радиосвязи и навигации, а также отклонять спутники от заданных орбит.

С ночи на пятницу геомагнитная обстановка начнет ухудшаться из-за воздействия крупной корональной дыры, последствия которой могут сохраняться почти неделю. Прогноз остается нестабильным: отклонение траектории выброса на три-пять градусов может предотвратить столкновение. Как ученые прогнозируют магнитные бури Прежде всего современная наука научилась следить за поведением Солнца. Ученые периодически делают фотографии этой звезды и по ним просматривают текущее состояние поверхности. «Мы фиксируем выбросы и пытаемся определить их траекторию, но это сложная задача. Последние из предсказателей — околоземные спутники, находящиеся вблизи точек Лагранжа примерно в полутора миллионах километров от Земли», — подчеркнул Эйсмонт. Точки Лагранжа — области в космосе, где гравитационные силы двух массивных тел и центробежная сила взаимно уравновешиваются.

Спутники фиксируют возмущения солнечного ветра и предоставляют данные за 20-60 минут до их прибытия к Земле. Этого времени достаточно, чтобы перевести чувствительную аппаратуру в безопасный режим или предупредить операторов энергосетей. Последствия магнитной бури для Земли Геомагнитные возмущения уровня Kp=6 способны разогревать верхние слои атмосферы, что создает дополнительное сопротивление для низкоорбитальных спутников, например Starlink, и может уменьшить их эксплуатационный срок. Авиакомпании, чьи маршруты проходят через полярные регионы, могут столкнуться с усиленным радиационным воздействием, что потребует изменения траекторий или высоты полетов для обеспечения безопасности экипажа и техники. Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться с ночи на 8 августа, а эффекты могут сохраняться несколько дней. Интенсивность бури может измениться, если траектория солнечного выброса отклонится на три-пять градусов. Для предотвращения перебоев в энергоснабжении операторы электросетей должны перевести системы в безопасный режим. Солнечная активность находится на спаде после пика 25-го солнечного цикла в 2024 году. Бури становятся реже и менее интенсивными, но событие 8 августа остается значимым.

Может повлиять на работу космических аппаратов, которых на орбите около 10 тысяч. Возмущение магнитного поля способно вызвать сбои в их аппаратуре или полный выход из строя. Буря приведет к нагреву верхних слоев атмосферы, увеличивая ее плотность на высотах 200-400 километров от двух до пяти раз за сутки. Это усиливает сопротивление для низкоорбитальных спутников, таких как Starlink, и может привести к снижению их орбит. «В 2022 году из-за подобной вспышки Starlink потерял около 40 спутников, но текущая буря менее интенсивна, и такие потери маловероятны», — добавил Эйсмонт. Влияние магнитных бурь на метеозависимых Метеозависимые люди есть, и это не выдумки, отметила в беседе с 360.ru терапевт Ольга Минина. Уже в пятницу им следует обратить внимание на следующие признаки:

Головная боль;

Раздражительность;

Мигрень;

Обострение хронических заболеваний и некоторых неврологических и сердечно-сосудистых патологий. Чаще встречаются у людей в возрасте;

Нарушения сна;

Низкая работоспособность;

Вялость;

Апатия. «В дни магнитных бурь важно не перенапрягаться на работе, не встревать в какие-то эмоциональные качели, постараться побольше отдыхать», — подытожила врач.