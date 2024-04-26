Наука 26 апреля 2024, 12:29 Россия вступила в бой с нацизмом и фейками — Медведев Медведев: Россия вновь борется с нацизмом, уничтожает фашистов на полях сражений РИА «Новости»

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Борьбу с нацизмом возобновили на поле боя и в информационном пространстве. Россия не допустит превозношения преступников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам акции «Диктант Победы». Его обращение опубликовали в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что россияне пройдут тестирование на знание истории не ради оценок, а по велению души и с благодарностью к героям Великой Отечественной войны. Он заявил, что Россия вновь вступила в решительный бой с нацизмом.

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«Уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что противники очернили истинных героев и превознесли отъявленных мерзавцев. Он предупредил, что Россия не допустит этого.

Акция «Диктант Победы» стартовала 26 апреля во всех регионах России. «Единая Россия» сообщила о серии хакерских атак на свои ресурсы в связи с ее проведением.