Серия хакерских атак обрушилась на сервисы «Единой России» | 360°

Технологии 26 апреля 2024, 12:05 Серия хакерских атак обрушилась на сервисы «Единой России» Партия «Единая Россия» сообщила о масштабных DDoS-атаках на все сервисы Unsplash

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В день проведения акции «Диктант Победы» электронные сервисы «Единой России» подверглись многочисленным кибератакам. Пресс-служба партии сообщила об этом в Telegram-канале.

Серия DDoS-атак на все электронные сервисы «Единой России» началась 26 апреля около 08:15. Зафиксировали посягательства на адреса в подсетях партии, доменах edinros и ER.RU. В партии связали активность хакеров с проведением международной патриотической акции.

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«Такая активность в отношении наших сервисов именно с началом „Диктанта Победы“ указывает на то, что нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду», — сказал координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» стартовал 26 апреля во всех регионах России, в том числе на территории Подмосковья, и в 60 странах мира. Задания посвятили темам освобождения Ленинграда, выхода советских войск на границы СССР и жизни писателей-фронтовиков. К полудню тест на знание истории прошли жители Дальнего Востока и Сибири.