Министр Фальков сообщил, что Россия и Малайзия намерены укрепить сотрудничество в фармацевтике

Россия и Малайзия рассматривают возможность совместного производства российских лекарственных препаратов на территории королевства. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков по итогам пятого заседания совместной российско-малазийской комиссии в Приморье. Его слова привел сайт Zvezdanews .

Одним из проектов станет сотрудничество Института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга и Технологического университета МАРА. Стороны подписали меморандум и будут совместно разрабатывать бактериофаги для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Руководитель Института экспериментальной медицины Олег Эргашев отметил, что специалисты рассчитывают создать препараты для лечения тяжелых пациентов в течение двух лет. Бактериофаги — это вирусы, которые могут уничтожать бактерии, не представляя опасности для человека.

Сотрудничество между Москвой и Куала-Лумпуром расширяется и в других областях. Товарооборот между странами увеличился на 13%, развиваются морские перевозки и новые логистические маршруты. Россия также наращивает поставки продовольствия в Малайзию, в частности, куриного мяса.

Кроме того, готовится новый совместный проект в сфере высоких технологий. На Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября во Владивостоке, планируется подписание соглашения между «Роснано» и NanoMalaysia о создании совместного предприятия на территории Малайзии.