Россия гордится тем, что достижения именно ее ученых внесли вклад в науку о жизни и продолжают своими открытиями формировать новую реальность. Об этом на пленарной сессии на Форуме будущих технологий заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, смелыми идеями инженеры и ученые уже формируют новый индустриальный уклад, чтобы сохранить планету и экосистему, а также улучшить жизнь людей.

«Мы в России гордимся тем, что в развитие науки о жизни внесли вклад открытия, научные и философские учения Вернадского, Тимирязева, Кольцова, Мечникова, Вавилова, Энгельгардта, других выдающихся отечественных ученых, в числе которых современники», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что работавшие за границей российские ученые постепенно возвращаются на родину вместе с семьями. По его словам, в этом помогают «так называемые западные коллеги».