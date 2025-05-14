Ученые РАН научились взламывать протокол квантовой связи

Российские ученые из Математического института имени В. А. Стеклова РАН научились взламывать протокол квантовой связи. Методика позволяет предупреждать атаки на банки и защищенные сети. Исследователи выяснили, что криптография уязвима перед комбинированной атакой, которая использует сразу два способа перехвата данных, написал RT со ссылкой на журнал Physical Review A.

Первый — PNS-атака, при которой злоумышленники пытаются перехватить не основные фотоны, передающие информацию, а их двойников, случайно возникающих при световом импульсе. Второй метод — USD-атака — работает с помощью специальных квантовых измерений, которые могут дать полную информацию о сигнале.

В городских и банковских сетях часто используется протокол когерентного одностороннего шифрования (COW). Он использует такие состояния света, для которых само измерение числа фотонов ведет к ошибкам. Поэтому необходимо проверять системы шифрования на комбинированные атаки и устранять недочеты в безопасности протоколов.

Старший научный сотрудник отдела математических методов квантовых технологий Дмитрий Кронберг пояснил, что ученым удалось придумать эффективное преобразование, которое учитывает особенности протокола и работу принимающей аппаратуры. Это исследование на стыке физики, математики и инженерии.