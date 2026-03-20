Роспотребнадзор разработает препарат для блокировки токсина рицина

Научные институты Роспотребнадзора, включая Центр геномных исследований, работают над созданием уникального препарата для нейтрализации токсина рицина. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости» .

«Среди ожидаемых результатов работы этого центра — не имеющий аналогов в мире препарат, ингибирующий активность токсина рицина», — сказала Голикова.

По ее словам, у службы высокий научный потенциал.

Ранее в России приступили к созданию вакцины против лихорадки чикунгунья. По предварительным оценкам, лекарство появится в продаже не ранее чем через два года. Микробиолог Александр Гинцбург отметил, что уже существуют мощные вакцинные платформы, которые позволяют быстро создать препарат.