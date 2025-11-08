Роскосмос показал древний кратер Непер на восточной части Луны
Расположенный на восточной видимой части Луны кратер Непер сформировался около 4,1 миллиарда лет назад, когда естественный спутник Земли подвергался ударам космических тел. Сфотграфированный при помощи телескопа Шмидта-Кассегрена огромный провал опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
В госкорпорации уточнили, что диаметр кратера составляет около 142 километров, что больше площади небольшого государства на Земле.
В пресс-службе отметили, что из-за своего расположения у края лунного диска Непер часто виден в искаженном ракурсе.
В середине июля итальянские астрономы заявили об обнаружении на Луне крупного комплекса пещер, которые можно использовать для строительства сети космических баз.
Они уточнили, что проходы расположены в кратерах в районе Моря Спокойствия.
По оценке ученых, в таких подземных пещерах температура находится на стабильном уровне.