Астрономы обнаружили на Луне комплекс пригодных для постройки базы пещер

Астрономы выявили на снимках лунного Моря Спокойствия свидетельства существования крупного комплекса пещер, которые могут использоваться для постройки лунных баз. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные Трентского университета в Италии.

По радарным снимкам специалисты выяснили, что стенки одного из «ямных кратеров» на поверхности содержат проход длиной порядка 25-77 метров. Они предположили, что пещерный комплекс состоит из лавовых трубок, внутри которых наблюдаются более стабильные температуры.

Отмечается, что входы в пещеры могли образоваться из-за движения потоков лавы в первые эпохи существования спутника Земли