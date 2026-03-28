Роскосмос опубликовал пейзажи с кратерами Луны

Астрофотограф снял пейзажи в Северном регионе Луны и группу кратеров у Моря Нектара. Роскосмос опубликовал фотографии в телеграм-канале .

В кадр попали пейзажи Северного региона Луны, группа кратеров Теофил, Катарина и Кирилл, расположенные у Моря Нектара, а также линия терминатора — граница между освещенной и неосвещенной частями спутника Земли. Съемку произвел телескоп Celestron 9.25 с камерой ASI533MM Pro в дневное время, применив инфракрасный фильтр.

«Низкое Солнце вытягивает длинные тени, которые подчеркивают мельчайшие детали рельефа: террасированные склоны крупных кратеров; цепочки малых кратеров; гряды выбросов от ударов», — отметили в корпорации.

