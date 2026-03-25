Астронавт НАСА напугал землян странным объектом с щупальцами

Американский инженер-химик и астронавт НАСА доктор Дон Петтит поделился с подписчиками фотографией загадочного объекта с щупальцами, растущего на Международной космической станции. Кадры ужаснули пользователей соцсетей.

Астронавт сделал снимок во время 72-й экспедиции. Она проходила с 23 сентября 2024 года по 18 апреля 2025 года.

«Необычный объект похож на яйцо, из основания которого торчат черные щупальца», — говорится в материале.

Фото Петтит опубликовал в соцсети X. Пользователи сразу отреагировали на публикацию, пошутив про «Чужого» на станции. Один из подписчиков призвал астронавта уничтожить странный объект огнем.

Петтит объяснил, что сфотографировал картофель, выращенный на его космическом огороде на МКС. Он занимался этим в свободное от работы время.

По его словам, он прикрепил к клубню липучку, чтобы он держался в его импровизированном террариуме для выращивания. Щупальца — просто корни, растущие во все стороны из-за отсутствия гравитации на станции.

