Ректор Сеченовки рассказал об ИИ в медицине

Ректор Сеченовки Глыбочко: ИИ никогда не будет принимать решение в медицине

Решения в медицине всегда будет принимать только врач, а ИИ останется лишь его помощником. Такое мнение озвучил РИА «Новости» ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко на ПМЭФ.

С развитием цифровизации труд медиков начинают облегчать роботы. По его мнению, будущим специалистам необходимо доносить, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, поскольку в ближайшее время внедрение таких технологий усилится.

«Нам необходимо готовить будущего врача сегодня с опережением минимум на пять лет вперед. Не по старым технологиям и не по старым программам. Сегодня мы для себя нашли решение, что через научно-технологическое развитие университета у нас студенты получают другие знания, умения, навыки, которые им пригодятся в будущем», — отметил он.

Ранее о действующих цифровых сервисах на основе ИИ в подмосковных медучреждениях рассказал вице-президент Сбербанка Евгений Титов. В интервью он подчеркнул, что речи о полной замене врача искусственным интеллектом не идет.