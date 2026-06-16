Редкий наскальный рисунок обнаружили в Сибири археологи
Археолог Ключников: в Хакасии найден наскальный рисунок окуневской культуры
В Хакасии на Сорских столбах исследователи обнаружили наскальный рисунок, оставленный в III–II тысячелетии до нашей эры. Об этом директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников сообщил ТАСС.
Ученые обнаружили ранее неизвестную скальную поверхность с рисунком. Некто изобразил красной охрой стилизованное изображение человеческого лица.
Ключников уточнил, что личину могли нарисовать представители окуневской культуры, жившие в III–II тысячелетии до нашей эры.
«Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений», — сказал он.
Впервые петроглифы писаницы обнаружили на Сорбских холмах в 2025 году. Рисунки, похожие на недавно найденный, изображены в ранних окуневских могильниках на реке Уйбат.
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