Редкий наскальный рисунок обнаружили в Сибири археологи

В Хакасии на Сорских столбах исследователи обнаружили наскальный рисунок, оставленный в III–II тысячелетии до нашей эры. Об этом директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников сообщил ТАСС .

Ученые обнаружили ранее неизвестную скальную поверхность с рисунком. Некто изобразил красной охрой стилизованное изображение человеческого лица.

Ключников уточнил, что личину могли нарисовать представители окуневской культуры, жившие в III–II тысячелетии до нашей эры.

«Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений», — сказал он.

Впервые петроглифы писаницы обнаружили на Сорбских холмах в 2025 году. Рисунки, похожие на недавно найденный, изображены в ранних окуневских могильниках на реке Уйбат.

Ранее в заливе Петра Великого ученые обнаружили затонувший в начале XX века пароход с ценностями, застрахованными на крупную сумму. По предварительной версии, он подорвался на японской мине.