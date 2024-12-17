Расчленили и съели. В Британии нашли массовое захоронение жертв каннибалов

В Великобритании археологи из Оксфордского университета выяснили, что останки 37 человек из бронзового века, обнаруженные в Чартерхаус-Уоррене в 1970–1980 годах, принадлежали жертвам каннибалов. Результаты исследования опубликовали в журнале Antiquity .

На костях нашли следы от инструментов и человеческих зубов. По меньшей мере 37 мужчин, женщин и детей были сброшены в естественную шахту глубиной 15 метров. Ученые обнаружили на костях большое количество порезов, которые указывали на расчленение и снятие кожи.

Это первые прямые свидетельства жестокой и кровавой резни в доисторической Британии, а также каннибализма бронзового века.

Археологи выяснили, что массовое захоронение появилось не менее 4000 лет назад. Возраст погибших на момент смерти варьировался от новорожденных до пожилых людей.

Каннибалы расчленили своих жертв, частично съели их, а затем сбросили останки в яму. Ученые предположили, что люди были убиты в ближнем бою тупыми орудиями, возможно, резня произошла между соседними общинами.

По словам профессора научной и доисторической археологии Оксфордского университета Рика Шультинга, жестокая расправа могла быть местью или акцией устрашения.

Этой весной в США бездомный убил человека, а затем съел ухо и глаз жертвы.