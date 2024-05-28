РАН предложила создать свой попечительский совет, который возглавит президент

Глава РАН Красников: нужно создать попечительский совет во главе с Путиным

Фото: РИА «Новости»

Российская академия наук заявила о необходимости создать свой попечительский совет с президентом Владимиром Путиным во главе. Об этом рассказал руководитель РАН Геннадий Красников. Его процитировало РИА «Новости».

«Предлагаю проголосовать за предложение <…> одобрить создание попечительского совета», — отметил он.

Вопрос о формировании попечительского совета Российской академии наук вынесли на общем собрании РАН. Оно состоялось во вторник, 28 мая. Красников ранее заявлял, что РАН будет изучать новые подходы к военным конфликтам будущего. По его словам, оборонную подпрограмму предусмотрели на срок до 2030 года.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что без ученых Россия не смогла бы пройти самый сложный период истории. Политик призвал повышать статус РАН и расширять возможности для науки.

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