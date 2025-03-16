Ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками запустили с космодрома Плесецк

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту военные спутники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Боевой расчет космических войск ВКС России запустил ракету «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в 13:50 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск произвели в интересах оборонного ведомства страны. Старт ракеты и вывод спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — уточнили в Минобороны.

С военными спутниками уже установили устойчивую телеметрическую связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют в штатном режиме.

Запуск увидели воспитанники Кемеровского и Тюменского президентских кадетских училищ, а также Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Юным гостям провели экскурсию на стартовую площадку еще до запуска ракеты.

Предыдущий запуск «Ангары» с космическими аппаратами прошел в сентябре 2024 года.