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    Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность перевозки ракеты на Байконуре

    Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

    Сотрудники Росгвардии Московской области, несущие службу на территории космодрома Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства.

    Запуск космического аппарата намечен на 9 сентября со стартовой площадки № 31 «Восток». Корабль доставит на орбиту оборудование для научных экспериментов, а также жизненно важные ресурсы: продукты питания, воду, топливо, кислород и медикаменты для экипажа МКС.

    Для защиты ракетно-космической техники правоохранители организовали контроль пропускного режима на маршрутах следования и охрану периметра перевозки, работая в тесном контакте с профильными службами космодрома.

    С начала года росгвардейцы уже сопроводили четыре подобные транспортировки к стартовому комплексу. Сотрудники подмосковного главка также вносят существенный вклад в поддержание правопорядка на территории Байконура.