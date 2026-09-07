Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность перевозки ракеты на Байконуре

Сотрудники Росгвардии Московской области, несущие службу на территории космодрома Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства.

Запуск космического аппарата намечен на 9 сентября со стартовой площадки № 31 «Восток». Корабль доставит на орбиту оборудование для научных экспериментов, а также жизненно важные ресурсы: продукты питания, воду, топливо, кислород и медикаменты для экипажа МКС.

Для защиты ракетно-космической техники правоохранители организовали контроль пропускного режима на маршрутах следования и охрану периметра перевозки, работая в тесном контакте с профильными службами космодрома.

С начала года росгвардейцы уже сопроводили четыре подобные транспортировки к стартовому комплексу. Сотрудники подмосковного главка также вносят существенный вклад в поддержание правопорядка на территории Байконура.