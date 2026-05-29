Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при испытаниях во Флориде

На стартовом комплексе LC-36 во Флориде произошел мощный взрыв при испытании первой ступени тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin. Трансляцию события вел канал NASASpaceflight , пресс-служба компании в соцсети X подтвердила неполадки.

На видео видна яркая вспышка у основания ракеты, за которой последовал взрыв. ЧП произошло при подготовке к миссии NG-4 и, вероятно, приведет к задержкам в программе.

«Мы столкнулись с неполадками во время сегодняшнего огневого испытания. Весь персонал в безопасности. Мы сообщим, как только появится информация», — заявили в компании.

Основатель компании SpaceX Илон Маск поокомментировал сообщение организации, написав, что ему «жаль это видеть». Он пожелал Blue Origin скорейшего восстановления.

За несколько дней до этого космический корабль Starship компании Маска вернулся на Землю после очередного испытательного полета. При выходе в космос космическая система потеряла один из шести двигателей.