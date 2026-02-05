Путин вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

Президент Владимир Путин в Екатерининском зале вручил премии молодым ученым, а после церемонии пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело — служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний — залог великих открытий», — подчеркнул глава государства.

Он также поздравил их с наступающим Днем российской науки, который отмечают 8 февраля.

Премия вручается с 2008 года. Лауреаты — Дмитрий Бутыльский, Виктория Ведюшкина, Артем Исаев, а также дуэты Александра Аникина и Павла Мосеева, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова — получат по пять миллионов рублей.

Ранее Путин во время «Итогов года» рассказал, как многие ученые возвращаются в Россию из-за рубежа вместе с семьями.