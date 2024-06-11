Путин удостоил Ковальчука госпремии в области науки и технологий

Фото: РИА «Новости»

Государственную премию в области науки и технологий за 2023 год присудили советскому и российскому физику Михаилу Ковальчуку. Об этом свидетельствует указ главы государства Владимира Путина, опубликованный на официальном правовом сайте.

Также награду получат научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.

Их удостоили премии за научно-исследовательскую работу, которая внесла вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.

Ранее стало известно, что в День России пройдет торжественная церемония вручения госпремий. Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Награды получат работники науки и технологий, литературы и искусства.

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