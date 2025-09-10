Корабль «Прогресс МС-30» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-30», отстыковавшийся во вторник от Международной космической станции после полугода полета, затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился», — отметили в сообщении.

Отстыковка корабля произошла от Служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции в 18:45 по московскому времени. Его двигательная установка включилась на торможение в 21:59 по московскому времени.

После этого на «Прогресс» поступил импульс, необходимый для схода с орбиты. Затем корабль вошел в плотные слои атмосферы и разрушился в них.

Согласно данным баллистиков, несгораемые элементы конструкции «Прогресса» рухнули в несудоходном районе Тихого океана в 2,1 тысячи километров от Новой Зеландии.

