Путин сравнил генетику с атомной бомбой

России следует занять лидирующие позиции в области генетических исследований. Об этом во время встречи со студентами и выпускниками МФТИ заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что России необходимо не просто не отставать, а быть впереди других стран в области генетики. По его словам, изучение этого направления может иметь колоссальные последствия для человечества.

«Некоторые считают, что это, если с точки зрения безопасности посмотреть, более даже серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы», — уточнил глава государства.

Ранее Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу важной. Беседа президента с американским дипломатом стала седьмой по счету, она продлилась более трех часов.

Перед приездом в Россию делегация из США поучаствовала во Всемирном экономическом форуме в Давосе.