Путин поручил ученым создать «эликсир молодости»

Путин потребовал от российских ученых разработать средства против старения

Президент России Владимир Путин поручил ученым разработать средства против старения. Об этом инсайдер сообщил изданию The Times .

«Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить уже вчера», — заявил исследователь.

По данным издания, Министерство здравоохранения России активно занимается изучением 3D-биопечати. С помощью этой технологии врачи смогут «печатать» ткани и органы.

Авторы статьи уточнили, что Путина «заразил» идеей вечной жизни его друг, 77-летний Михаил Ковальчук, ведущий член Российской академии наук. Он возглавляет Курчатовский институт ядерных исследований.

Ранее американский профессор медицины Сэм Парния заявил, в Соединенных Штатах начали разрабатывать технологии для возвращения умерших к жизни. По его словам, ученые выяснили, как восстановить клетки мозга свиней после смерти.