Путин поручил ученым создать «эликсир молодости»

Путин потребовал от российских ученых разработать средства против старения

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Президент России Владимир Путин поручил ученым разработать средства против старения. Об этом инсайдер сообщил изданию The Times.

«Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить уже вчера», — заявил исследователь.

По данным издания, Министерство здравоохранения России активно занимается изучением 3D-биопечати. С помощью этой технологии врачи смогут «печатать» ткани и органы.

Авторы статьи уточнили, что Путина «заразил» идеей вечной жизни его друг, 77-летний Михаил Ковальчук, ведущий член Российской академии наук. Он возглавляет Курчатовский институт ядерных исследований.

Ранее американский профессор медицины Сэм Парния заявил, в Соединенных Штатах начали разрабатывать технологии для возвращения умерших к жизни. По его словам, ученые выяснили, как восстановить клетки мозга свиней после смерти.

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