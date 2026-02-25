Путин призвал повысить компетенции выпускников в сфере биотехнологий

Знаний у современных выпускников вузов критически мало для дальнейшего развития биотехнологий. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Тема дискуссии — «Биоэкономика для человека».

«Самое важное что? Специалисты. Такие люди, как вы», — подчеркнул глава государства.

Он назвал кадровый вопрос в научной отрасли одним из самых сложных.

Ранее Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со странами БРИКС и другими партнерами, чтобы развивать биотехнологии на благо всего человечества. При этом российский лидер отметил, что необходимы четкие границы этичности их использования.