Ученые анонсировали победу над смертью. Воскрешение будет реальностью?

Профессор Парния: у людей появится шанс обратить смерть вспять

Фото: Pxhere

В США заговорили о возможности воскрешения человека. Профессор медицины Сэм Парния заявил, что технологии для возвращения умерших к жизни уже разрабатывают. Об этом сообщила газета Daily Express.

Парния пояснил, что в ходе проведенного исследования ученые из Йельского университета выяснили, как восстановить клетки мозга свиней после смерти. По мнению специалистов, чтобы вновь запустить его функции, может потребоваться несколько часов или дней. А это значит, что и вернуть человека к жизни вполне реально.

«Вы можете обратить смерть вспять, и это не просто желание, это реальность», — процитировала Парнию газета The Telegraph.

Профессор медицины заметил, что в ближайшем будущем такое достижение в науке весьма вероятно. Ученый, который занимается вопросами жизни и смерти свыше 30 лет, считает возможным обратить вспять прекращение работы организма. Он заверил, что эту теорию подтверждают научные работы за последние пять лет.

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