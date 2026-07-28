Пропавший в XIX веке голландский парусник нашли на дне Финского залива

Затонувший в конце ХIХ века голландский памятник Concurrent обнаружили в Финском заливе на глубине 30 метров. Он доставлял уголь в Санкт-Петербург. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель экспедиции в рамках проекта «Москитный флот Победы» Константин Богданов.

На парусник наткнулись при поиске торпедных катеров ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны. Он находился на линии современного фарватера.

«Мы обнаружили в полутора милях от острова Сескар парусник, лежащий на глубине 30 метров», — рассказал Богданов.

Судно идентифицировали как Concurrent, построенный в Вендаме для фирмы братьев Вилкенс. Парусник затонул в мае 1874 года по пути из Ньюкасла в Санкт-Петербург с углем.

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