На территории Воронежской области нашли редкую ископаемую жемчужину

В Воронежской области нашли жемчужину возрастом 90 млн лет

В меловых отложениях в Воронежской области обнаружили редкую ископаемую жемчужину возрастом 90 миллионов лет. Ученые методом микрокомпьютерной томографии восстановили историю ее роста. Об этом сообщил ТАСС .

Исследованием экспонатов Государственного геологического музея РАН имени Вернадского занимались ученые геологического факультета МГУ имени Ломоносова и Геологического института РАН. Они отсканировали жемчужину, найденную около села Лосево, методом высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии.

Геологи установили возраст находки около 90 миллионов лет. Сначала она развивалась как свободно растущая жемчужина внутри раковину моллюска, затем прикрепилась к внутренней поверхности.

«Ископаемые жемчужины встречаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать», — рассказал автор исследования Лев Шилехин.

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