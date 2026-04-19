Пройдет над Россией. К Земле летит «бог хаоса», его можно увидеть без бинокля

Астероид Апофис пройдет над Россией в апреле 2029 года

Астероид Апофис в апреле 2026 года пройдет над Россией. Об этом в беседе с ТАСС рассказал профессор СО РАН Сергей Язев. Это небесное тело в NASA прозвали «бог хаоса».

Язев полагает, что Апофис будет различим лучше всего в Омске, Томске и Новосибирске. А также — в Красноярском крае, он пролетит над Якутией и Камчаткой.

Увидеть Апофис можно будет невооруженным глазом. Его появление — уникальное событие в истории человечества. Впервые небесное тело размером около 375 метров пройдет всего в 32 тысячах километров от поверхности планеты.

Ученые обнаружили астероид Апофис в 2004 году и долгое время считали его опасным. Изначально расчеты показывали вероятность столкновения в 2029, 2036 или 2068 годах. Однако новые данные, полученные в 2021 году, позволили астрономам полностью исключить угрозу удара как минимум на ближайшее столетие.

Сейчас Апофис сохраняет статус «потенциально опасного» только из-за своих габаритов и близости траектории.