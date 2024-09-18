Апофис нас убьет? Шансы столкновения астероида с Землей сочли ненулевыми
Астроном Пауль Вигерт предупредил о рисках столкновения Апофиса с Землей
Знаменитый астероид со зловещим именем Апофис все-таки может столкнуться с Землей в 2029 году. С таким прогнозом выступил астроном Пауль Вигерт. Ученый предупредил, что Апофис мог изменить орбиту из-за контакта с другими астероидами, чего ранее, по его словам, не учитывали. И хотя вероятность этого небольшая, землянам от таких предсказаний, конечно, не менее волнительно.
Шансы столкновения Апофиса с Землей
Статью о возможном столкновении Апофиса с Землей Вигерт опубликовал в The Planetary Science Journal в конце августа этого года. Астроном подчеркнул, что при условии, если астероид уже контактировал с другими телами, вероятность его падения на Землю не равна нулю.
Раньше ученые не рассматривали вариант изменения орбиты астероида, подчеркнул ученый. Однако, если предположить, что Апофис успел столкнуться с каким-либо объектом, шансы на его столкновение с Землей есть. Они очень малы и составляют меньше четырех процентов. Но тем не менее исключать их совсем было бы неправильно.
Астроном подчеркнул, что за Апофисом следует тщательно следить. Хотя пока это не представляется возможным в силу того, что астероид скрывается от взглядов ученых в лучах Солнца.
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На каком расстоянии от Земли пролетит Апофис
Рассматривая гипотезу о том, что один астероид может столкнуться с другим, нужно учитывать два возможных варианта развития событий, отметил в беседе с 360.ru старший научный сотрудник Института астрономии, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.
При первом астероид после удара может изменить свою орбиту так, что его более тесное сближение с Землей может не состояться. При втором варианте его орбита изменится так, что он, наоборот, более тесно сблизится с планетой, чем фиксировалось согласно текущим оценкам. И важно понимать, что оба сценария возможны.
«Сейчас мы предполагаем, что астероид, за которым мы наблюдали долгие годы, в 2029 году пройдет на расстоянии 37 тысяч километров от Земли. И мы не думаем, что он столкнется с Землей, в 2036-м также столкновения не будет», — подчеркнул ученый.
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Когда уточнят орбиту Апофиса?
Отдельно Нароенков обратил внимание, что сейчас Апофис невозможно увидеть на ночном небе, и до 2027 года уточнить его орбиту никак не выйдет.
«Пока его траекторию мы можем оценивать по данным, полученным за последние несколько лет. В 2027 году при добавлении новых наблюдений к другим, полученным с 2004 года, будет построена более точная модель движения и сделан прогноз на ближайшие 150 лет, как орбита будет меняться, как близко он будет проходить к Земле или не будет», — указал собеседник 360.ru.
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Говоря о столкновении астероидов с другими объектами в космическом пространстве, собеседник 360.ru отметил, что такие ситуации имеют место быть. И в целом в этом нет ничего из ряда вон выходящего.
«Если мы рассмотрим снимки астероидов, к которым летали космические корабли, то увидим, что на крупных астероидах есть кратеры от столкновения с более мелкими телами. И тут нужно задаваться вопросом, в какой период времени эти кратеры возникли — было ли это в начале образования Солнечной системы, то есть более четырех миллиардов лет назад, либо они свежие», — рассказал эксперт.
Чаще столкновения происходят среди мелких астероидов. Итогом таких встреч может быть полное разрушение обоих тел, когда после этого от них остается лишь рой обломков.
Что касается Апофиса, в 2024-м была опубликована статья об итогах исследования на тему, о том, может ли он столкнуться с известными астероидами.
«Посмотрели тогда два миллиона вариантов, но не нашли такого, при котором это возможно», — заключил Нароенков.