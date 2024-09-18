Сегодня 15:17 Апофис нас убьет? Шансы столкновения астероида с Землей сочли ненулевыми Астроном Пауль Вигерт предупредил о рисках столкновения Апофиса с Землей 0 0 0 Мир

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Знаменитый астероид со зловещим именем Апофис все-таки может столкнуться с Землей в 2029 году. С таким прогнозом выступил астроном Пауль Вигерт. Ученый предупредил, что Апофис мог изменить орбиту из-за контакта с другими астероидами, чего ранее, по его словам, не учитывали. И хотя вероятность этого небольшая, землянам от таких предсказаний, конечно, не менее волнительно.

Шансы столкновения Апофиса с Землей Статью о возможном столкновении Апофиса с Землей Вигерт опубликовал в The Planetary Science Journal в конце августа этого года. Астроном подчеркнул, что при условии, если астероид уже контактировал с другими телами, вероятность его падения на Землю не равна нулю.

Раньше ученые не рассматривали вариант изменения орбиты астероида, подчеркнул ученый. Однако, если предположить, что Апофис успел столкнуться с каким-либо объектом, шансы на его столкновение с Землей есть. Они очень малы и составляют меньше четырех процентов. Но тем не менее исключать их совсем было бы неправильно.

Фото: NASA

Астроном подчеркнул, что за Апофисом следует тщательно следить. Хотя пока это не представляется возможным в силу того, что астероид скрывается от взглядов ученых в лучах Солнца.

Интересно Астероид Апофис открыли в 2004 году астрономы национальной обсерватории в Аризоне Фабрицио Бернарди, Рой Такер и Дэвид Толен. Его считали одним из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с нашей планетой. В египетской мифологии имя Апофиса носил огромный змей, олицетворяющий мрак и зло. Он был извечным врагом бога солнца Ра. Астероид Апофис открыли в 2004 году астрономы национальной обсерватории в Аризоне Фабрицио Бернарди, Рой Такер и Дэвид Толен. Его считали одним из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с нашей планетой. В египетской мифологии имя Апофиса носил огромный змей, олицетворяющий мрак и зло. Он был извечным врагом бога солнца Ра.

На каком расстоянии от Земли пролетит Апофис Рассматривая гипотезу о том, что один астероид может столкнуться с другим, нужно учитывать два возможных варианта развития событий, отметил в беседе с 360.ru старший научный сотрудник Института астрономии, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.

При первом астероид после удара может изменить свою орбиту так, что его более тесное сближение с Землей может не состояться. При втором варианте его орбита изменится так, что он, наоборот, более тесно сблизится с планетой, чем фиксировалось согласно текущим оценкам. И важно понимать, что оба сценария возможны.

«Сейчас мы предполагаем, что астероид, за которым мы наблюдали долгие годы, в 2029 году пройдет на расстоянии 37 тысяч километров от Земли. И мы не думаем, что он столкнется с Землей, в 2036-м также столкновения не будет», — подчеркнул ученый.

Интересно Диаметр Апофиса составляет около 340 метров. Всемирную известность астероиду принесли прогнозы о его близком пролете рядом с Землей в 2029 году. Роскосмос в 2022-м заявил, что риск столкновения Апофиса с ней очень мал. Диаметр Апофиса составляет около 340 метров. Всемирную известность астероиду принесли прогнозы о его близком пролете рядом с Землей в 2029 году. Роскосмос в 2022-м заявил, что риск столкновения Апофиса с ней очень мал.

Когда уточнят орбиту Апофиса? Отдельно Нароенков обратил внимание, что сейчас Апофис невозможно увидеть на ночном небе, и до 2027 года уточнить его орбиту никак не выйдет. «Пока его траекторию мы можем оценивать по данным, полученным за последние несколько лет. В 2027 году при добавлении новых наблюдений к другим, полученным с 2004 года, будет построена более точная модель движения и сделан прогноз на ближайшие 150 лет, как орбита будет меняться, как близко он будет проходить к Земле или не будет», — указал собеседник 360.ru.

Интересно В 2008 году 13-летний школьник из Германии Нико Марквардт, использовав данные Потсдамского института астрофизики, подсчитал, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году в 100 раз выше, чем предсказывало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Апофис юный исследователь назвал «астероидом-убийцей». В 2008 году 13-летний школьник из Германии Нико Марквардт, использовав данные Потсдамского института астрофизики, подсчитал, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году в 100 раз выше, чем предсказывало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Апофис юный исследователь назвал «астероидом-убийцей».

Говоря о столкновении астероидов с другими объектами в космическом пространстве, собеседник 360.ru отметил, что такие ситуации имеют место быть. И в целом в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Фото: NASA

«Если мы рассмотрим снимки астероидов, к которым летали космические корабли, то увидим, что на крупных астероидах есть кратеры от столкновения с более мелкими телами. И тут нужно задаваться вопросом, в какой период времени эти кратеры возникли — было ли это в начале образования Солнечной системы, то есть более четырех миллиардов лет назад, либо они свежие», — рассказал эксперт. Чаще столкновения происходят среди мелких астероидов. Итогом таких встреч может быть полное разрушение обоих тел, когда после этого от них остается лишь рой обломков. Что касается Апофиса, в 2024-м была опубликована статья об итогах исследования на тему, о том, может ли он столкнуться с известными астероидами. «Посмотрели тогда два миллиона вариантов, но не нашли такого, при котором это возможно», — заключил Нароенков.