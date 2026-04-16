«Прогресс» откорректировал орбиту МКС на 440 метров

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» поднял орбиту Международной космической станции на 440 метров. Об этом сообщила пресс-службе Роскосмоса.

Корабль подтолкнул МКС примерно в 05:34 промосковскому времени, двигатели «Прогресса» проработали 303 секунды и выдали импульс 0,25 метра в секунду. Орбиту станции изменили, чтобы создать подходящие условия для прибытия «Союза МС-29» и посадки «Союза МС-28».

Изначально на МКС работали три человека. В 2009 году постоянный экипаж увеличили до шести специалистов, а в 2020-м — до семи.

«МКС движется по орбите Земли со скоростью 27 700 километров в час. Но космонавты не ощущают этой скорости, поскольку находятся в состоянии равномерного движения со станцией», — отметили в Роскосмосе.

Ранее представители России и НАСА провели переговоры, во время которых согласовали работу по Международной космической станции. Стороны подняли в том числе вопросы дальнейшей безопасной эксплуатации.