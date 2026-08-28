Профессор Ченки объяснил, как жесты помогают формировать мысли

Профессор из Амстердама Алан Ченки рассказал, что люди жестикулируют не только для собеседника, но и для построения речи, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Алан Ченки изучает речевые жесты — движения рук во время разговора. Репрезентирующие жесты изображают предметы, действия и события, а прагматические помогают выразить отношение к сказанному: согласие, сомнение или уверенность. Один жест может совмещать несколько функций.

В совместном с Московским государственным лингвистическим университетом проекте ученые сравнили диалоги на русском и бразильском португальском языках. Участники смотрели видео об искусственном интеллекте, затем 15 минут обсуждали тему. Большинство жестов оказались повторяющимися: они чаще передают отношение говорящего, а не изображают события, пишет pravda-nn.ru.

Набор и значение движений зависят от культуры. Итальянский жест «грапполо» встречается в Бразилии, но почти не используется в России и США. «Жест-удар» русскоговорящие применяют для акцента или итога, а бразильцы — для завершения мысли.

Ченки отметил, что жесты помогают человеку формировать речь. Их используют даже синхронные переводчики в закрытых кабинах. По словам ученого, движения рук и звучащий язык, вероятно, развивались вместе, а дети быстро перенимают культурные жесты у взрослых.