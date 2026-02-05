Президент РАН рассказал о работе над программой изучения Луны до 2060 года

Российская академия наук разрабатывает долгосрочную программу изучения Луны, рассчитанную до 2060 года. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«Там и космические обсерватории — „Спектр-УФ“ и „Миллиметрон“ — для исследований Вселенной, исследований реликтового излучения, зарождения звезд, исследований черных дыр, нейтронных звезд», — уточнил он.

Программу освоения Луны уже рассчитали до 2036 года, параллельно ведут разработку более долгосрочного плана — до 2060-го.

Красников прокомментировал ажиотаж вокруг кометы 3I/ATLAS. Ее поведение объясняется тем, что объект прилетел из-за пределов Солнечной системы. В отличие от привычных комет, она не подвергалась длительному воздействию солнечного ветра, из-за чего менялись скорость ее вращения и цвет.