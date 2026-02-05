Глава РАН раскрыл тайну загадочной кометы внесолнечного происхождения

Аномальное поведение нашумевшей якобы искусственной кометы 3I/ATLAS было вызвано ее внесолнечным происхождением. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников, объяснив загадочные изменения объекта.

«Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность „вылизана“ солнечным ветром», — сказал Красников.

По его словам, комета 3I/ATLAS не подвергалась такому воздействию, так как прибыла из другой звездной системы.

Именно поэтому она меняла скорость вращения и цвет, что некоторые принимали за признаки инопланетного корабля. Глава РАН назвал подобные заявления небылицами и желанием создать сенсацию.

С научной точки зрения орбита и степень опасности кометы были давно просчитаны. В настоящее время этот объект уходит к Юпитеру и навсегда покидает солнечную систему.