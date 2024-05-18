Препарат для борьбы с деменцией разработали в США | 360°

Наука 18 мая 2024, 10:25 Препарат для борьбы с деменцией разработали в США NatNeuroSci: ученые создали препарат для замедления развития деменции Freepik

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Специалисты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии разработали метод, с помощью которого можно отсрочить возникновение деменции при болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщил научный журнал Nature Neuroscience.

По мнению ученых, новый препарат также сможет лечить гидроцефалию. Лекарство улучшает лимфодренаж и очищает мозг от накапливающегося в нем клеточного мусора: дефектных белков и отработанных и отмерших клеток.

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Препарат усиливает выработку белка под названием Piezo1, который расширяет лимфатические сосуды, благоприятно влияя на дренаж лимфы. Эффективность нового лекарства подтвердили лабораторные эксперименты на мышах.

Ранее российские ученые создали специальную повязку для лечения хронических ран. Разработка улучшает насыщение поврежденных тканей кислородом и помогает улучшать регенерацию тканей.