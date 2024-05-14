RT: ученые из России разработали «умную» повязку для лечения хронических ран | 360°

Наука 14 мая 2024, 11:44 RT: ученые из России разработали «умную» повязку для лечения хронических ран

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Ученые из России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран, используя принцип электростимуляции. Об этом сообщил RT, ссылаясь на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

Привлеченные в очаг воспаления иммунные клетки улучшают насыщение тканей кислородом и тем самым обеспечивают антибактериальный эффект. Лечение показало хорошие результаты благодаря ускорению регенерации ран на любой стадии.

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На данный момент проект российских специалистов находится на стадии создания прототипа.