Потерю вкусовых ощущений назвали признаком риска ранней смерти

Потеря вкуса в зрелом возрасте может говорить о повышенном риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Китая и Швеции, которые провели масштабное исследование. Об этом сообщил журнал JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery .

Авторы исследования проанализировали сведения, собранные по американской программе «Национальное обследование здоровья и питания» более чем от семи тысяч человек возрастом от 40 лет. Участники опросов проходили тестирования на восприятие соленого, сладкого, кислого и горького вкусов.

По результатам людей разделили на три группы. В первую вошли те, у кого сохранились вкусовые ощущения, во вторую — участники, у которых ослабилось восприятие одного из вкусов, а в третьей оказались люди с несколькими ухудшившимися вкусами.

Сопоставив эти данные с показателями из реестра смертей, ученые заметили, что у третьей группы риск смерти от любых причин был выше на 47%, чем у остальных. Особенно заметно это было в группе людей, у которых испортилось восприятие соленого и кислого. При этом исследование показало, что сохранение обоняния не влияло на снижение рисков.

Ранее ученые нашли связь между геном neuropilin2 и развитием аутизма, а также эпилепсии. Этот ген играет важную роль в формировании нейронных цепей.