Последнее лунное затмение в 2026 году прошло в ночь на 28 августа

В ночь на 28 августа произошло почти полное лунное затмение, которое стало последним в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное», — пояснили в планетарии.

Луна почти полностью войдет в тень Земли, однако небольшой край диска останется освещенным, поэтому затмение формально считается частным. Его максимальная фаза достигла 0,93 в 07:13 по московскому времени. Затмение началось в 04:24 и завершилось в 10:02 по московскому времени, общая продолжительность превысила пять с половиной часов.

В России полутеневые и малые теневые фазы могли видеть жители европейской части страны.

В Греции в ночь затмения бесплатно открыли 126 археологических объектов.