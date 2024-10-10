После вспышки на Солнце к Земле прилетит огромное облако плазмы

После вспышек на Солнце в сторону Земли направилось крупное облако плазмы. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, на ближайшие два дня формируется неблагоприятный геомагнитный прогноз

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — подчеркнул он.

По его словам, после недавней вспышки на Солнце выброс только слегка задел Землю. Событие не вызвало серьезных изменений в геомагнитном поле. Однако на этот раз плазменное облако имеет серьезные размеры, поэтому Земле уклониться не удастся.

Само облако имеет крайне неоднородную структуру. Богачев заметил, что уже в четверг, 10 октября, планета столкнется с сильными магнитными бурями.

Накануне ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Она произошла в огромном пятне на севере звезды.