Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Мощная вспышка произошла на Солнце. Выброс плазмы направлен в сторону Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 04:25 по Москве; максимум был достигнут в 04:58. Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов», — указали в лаборатории.

Наземные приборы установили крупный выброс плазмы, непосредственно связанный со вспышкой на Солнце. Мимо Земли она вряд ли пройдет, уточнили ученые. В результате вспышки и выброса плазмы магнитная буря может накрыть планету на стыке 11 и 12 октября.

Ученые также указали на место вспышки. Она произошла в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад. По мнению исследователей, это может спровоцировать будущие супер-вспышки.