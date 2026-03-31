Popular Science: сон на спине противопоказан людям с апноэ

Выбор положения тела во время ночного отдыха зависит от состояния здоровья и особенностей дыхания. Представитель Американской академии медицины сна Джон Сайто в интервью изданию Popular Science рассказал о том, как спать с максимальной пользой для здоровья. Его слова привел сайт «Известия» .

По словам эксперта, универсальной позы для сна не существует, но для взрослых часто рекомендуется положение на боку. Сон на правом боку улучшает кровоток и снижает давление на сердце благодаря поддержке средостением — эластичным слоем между легкими. Положение на левом боку активизирует глимфатическую систему и способствует удалению продуктов обмена веществ из мозга.

Врач отметил, что чрезмерное скручивание в позу эмбриона может быть вредным, так как это сжимает диафрагму и ограничивает дыхание. Для уменьшения болей в пояснице эксперт рекомендует спать на боку, сохраняя тело относительно прямым.

Сон на спине считается оптимальным для поддержания нейтрального положения шеи и позвоночника, но только при наличии качественной подушки. Однако эта поза противопоказана людям с апноэ — состоянием, при котором дыхание прерывается и возобновляется во время сна.

Для улучшения качества отдыха сомнолог советует использовать дополнительные подушки. Тем, кто предпочитает спать на боку, рекомендуется помещать подушку между коленями для выравнивания линии бедер и позвоночника. Любителям сна на спине стоит подкладывать валик под колени, а тем, кто спит на животе, — тонкую подушку под таз.