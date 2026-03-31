Popular Science: сон на спине противопоказан людям с апноэ
Выбор положения тела во время ночного отдыха зависит от состояния здоровья и особенностей дыхания. Представитель Американской академии медицины сна Джон Сайто в интервью изданию Popular Science рассказал о том, как спать с максимальной пользой для здоровья. Его слова привел сайт «Известия».
По словам эксперта, универсальной позы для сна не существует, но для взрослых часто рекомендуется положение на боку. Сон на правом боку улучшает кровоток и снижает давление на сердце благодаря поддержке средостением — эластичным слоем между легкими. Положение на левом боку активизирует глимфатическую систему и способствует удалению продуктов обмена веществ из мозга.
Врач отметил, что чрезмерное скручивание в позу эмбриона может быть вредным, так как это сжимает диафрагму и ограничивает дыхание. Для уменьшения болей в пояснице эксперт рекомендует спать на боку, сохраняя тело относительно прямым.
Сон на спине считается оптимальным для поддержания нейтрального положения шеи и позвоночника, но только при наличии качественной подушки. Однако эта поза противопоказана людям с апноэ — состоянием, при котором дыхание прерывается и возобновляется во время сна.
Для улучшения качества отдыха сомнолог советует использовать дополнительные подушки. Тем, кто предпочитает спать на боку, рекомендуется помещать подушку между коленями для выравнивания линии бедер и позвоночника. Любителям сна на спине стоит подкладывать валик под колени, а тем, кто спит на животе, — тонкую подушку под таз.