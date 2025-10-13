Полярные сияния исчезнут в России

Полярные сияния можно будет увидеть в средних широтах следующие один-два года, а потом они прекратятся. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, при снижении солнечной активности исчезают и полярные сияния. Людям, желающим их увидеть без поездок в полярные регионы, остался еще год или два.

«С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля», — сказал Богачев.

Он добавил, что полярные сияния плохо прогнозируются. Это довольно сложные явления, зависящие от силы воздействия Солнца на Землю.

По его словам, солнечный цикл, длящийся 11 лет, начался в 2021 году, а в прошлом был пройден его пик. Очередной рост активности начнется примерно в 2031–2032 годах.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что Земля попала под воздействие солнечной активности раньше срока — не 13 октября, а 12-го.