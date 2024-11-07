Появились новые фотографии Юпитера от «Юноны»

Космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «Юнона» отправил на Землю фотографии Юпитера. Об этом сообщило издание Newsweek .

«Космический аппарат „Юнона“ завершил свой 66-й пролет по орбите Юпитера. Последняя партия переданных на Землю фотографий поистине впечатляет», — отметили журналисты.

На борту «Юноны» находится двухмегапиксельная камера JunoCam, предназначенная для изучения особенностей поверхности спутников Юпитера и динамики облаков газового гиганта.

Миссия зонда «Юнона» в скором времени подойдет к концу, так как гравитация Юпитера притянет его и погрузит в хаотичную атмосферу. Изначально миссию планировали завершить в 2017 году, однако дату сдвинули на сентябрь 2025-го. Зонд достиг орбиты «Юпитера» в 2016 году, спустя пять лет после запуска с Земли.

Ранее неопознанные объекты заметили возле спутника Intelsat на земной орбите.