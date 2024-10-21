Неопознанные объекты заметили возле спутника Intelsat

Около вышедшего из строя спутника Intelsat-33e обнаружили 20 неопознанных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По расчетам, данные объекты появились 19 октября 2024 года. Сейчас возле переставшего выходить на связь аппарата Intelsat находятся спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л».

«Специалисты собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов», — отметили в госкорпорации.

Выявленные объекты планируют включить в расчеты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки. Переставший работать спутник связи транслировал сигнал в страны Европы, Африки, Азии и Австралии.

В сентябре космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг отправились в составе миссии Crew-9 к Международной космической станции. На орбиту корабль вывела ракета-носитель Falcon-9.