Появились кадры «огненной линзы» в небе над Камчаткой

В Сети появились снимки подсвеченного лавой облака над Ключевской Сопкой. Их опубликовал ученый-вулканолог Юрий Демянчук в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На фотографиях можно рассмотреть, как кратер вулканической вершины наполняется раскаленной лавой. Она освещает парогазовые выделения, формируя уникальное лентикулярное облако.

Такие облака внешне похожи на огромные летающие диски или линзы и встречаются в природе довольно редко. Но нынешний эпизод уникален — свечение кипящей внутри кратера лавы придает необычную подсветку самому высокому действующему вулкану Евразийского континента.

Активность Ключевской Сопки вновь усилилась. Специалисты продолжают наблюдения и стремятся определить возможные последствия ее активного движения магмы. По словам экспертов, пока давать какие-то прогнозы преждевременно.

В Японии 22 июня впервые за семь лет проснулся вулкан Симмоэ. Во время извержения произошел мощный выброс пепла и раскаленных камней на два километра вокруг кратера. Власти города Такахару предупредили местных жителей о возможной опасности.