В Японии впервые за 7 лет проснулся вулкан Симмоэ

Первое за семь лет извержение вулкана Симмоэ горной цепи Кирисима зафиксировали в воскресенье, 22 июня. Об этом сообщил японский телеканал NHK.
Вулканическая цепь Кирисима расположена на границе между южными префектурами Кагосима и Миядзаки. Она очень популярна среди туристов благодаря горячим источникам.
Во время извержения Симмоэ произошел мощный выброс пепла и раскаленных камней, распространившихся на два километра вокруг кратера. Власти города Такахару предупредили местных жителей о возможной опасности от падающих обломков и рекомендовали избегать прогулок рядом с опасной зоной.
В первых числах июня в Италии произошло извержение самого высокого действующего вулкана в Европе — Этны. Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что выброшенный сицилийским вулканом пепел мог долететь до Москвы.
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