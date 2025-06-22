В Японии впервые за 7 лет проснулся вулкан Симмоэ

Первое за семь лет извержение вулкана Симмоэ горной цепи Кирисима зафиксировали в воскресенье, 22 июня. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Вулканическая цепь Кирисима расположена на границе между южными префектурами Кагосима и Миядзаки. Она очень популярна среди туристов благодаря горячим источникам.

Во время извержения Симмоэ произошел мощный выброс пепла и раскаленных камней, распространившихся на два километра вокруг кратера. Власти города Такахару предупредили местных жителей о возможной опасности от падающих обломков и рекомендовали избегать прогулок рядом с опасной зоной.​‍

В первых числах июня в Италии произошло извержение самого высокого действующего вулкана в Европе — Этны. Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что выброшенный сицилийским вулканом пепел мог долететь до Москвы.