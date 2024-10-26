Появилась новая версия о происхождении поцелуев. При чем тут паразиты?

Эволюционный психолог Адриано Ламейра из Уорикского университета в своей теории пришел к выводу, что поцелуи возникли у наших предков как способ удаления паразитов. Его исследование опубликовали в журнале «Evolutionary Anthropology», сообщило Daily Mail.

По словам профессора, движение с вытянутыми губами, напоминающее поцелуй, использовалось для гигиеничного ухода друг за другом. около семи миллионов лет назад, когда наши предки стали вести наземный образ жизни, такой уход стал необходим.

По мере эволюции, этот процесс сократился до кратковременного контакта, который теперь известен как поцелуй. При этом среди ученых продолжаются дискуссии по поводу причины, по которой поцелуи приобрели сексуальный подтекст. Ламейра отметил, что этот ритуал стал символом доверия и социальных связей.

Дерматолог Наталия Жовтан ранее отметил, что сифилис может передаться через поцелуи. Ранки могут образоваться на слизистой рта.