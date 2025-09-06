Появилась новая информация об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что он является кометой. Об этом сообщило The Daily Mail .

Астроном Марк Норрис отметил, что фотографии очень четко демонстрируют кометную природу объекта. На снимках, сделанных в обсерватории Джемини в Чили, видно ледяное ядро, окруженное облаком пыли и газа — характерный признак комет.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. По расчетам, его возраст превышает 7,5 миллиарда лет, что делает его примерно на три миллиарда лет старше Солнца.

Ученые продолжают изучать объект, поведение которого отличается от обычных комет. Гарвардский астрофизик Ави Леб даже предположил, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем. Доктор физико-математических наук Юрий Медведев отметил, что аргументов против этой гипотезы пока нет, хотя вероятность ее правоты ничтожна.